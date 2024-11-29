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У Украины нет средств, чтобы переломить ход конфликта с Россией. Об этом в интервью Financial Times заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы переломить ход событий и изменить траекторию развития событий? Нет, их нет", – заявил экс-министр.

По словам Кулебы, Киев проиграет при таком развитии событий.

Он также добавил, что действующий президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны. Из-за этого ним нельзя обсуждать вступление Украины в НАТО и тему ядерного оружия. Однако Киеву повезло, что в 2022 году главой американского государства был именно Байден, считает Кулеба.

Между тем украинские военнослужащие не подчиняются приказам командования ВСУ, передает радио КП со ссылкой на Associated Press.

В издании заявили, что Киев теряет все больше населенных пунктов из-за того, что десятки тысяч украинских военнослужащих покидают свои позиции.

При этом, пишет СМИ, многие украинские военные уходят в отпуск по болезни и больше не возвращаются на фронт, а другие вступают в конфликт с командирами "прямо в разгар боевых действий".

Ранее председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что украинцы массового бегут на те территории, которые вошли в состав России. По его словам, сейчас более 6 миллионов человек покинули Украину. С учетом тех, кто работал и учился в России до начала СВО, а также переехавших в РФ в 2022 году – это более 7 миллионов.