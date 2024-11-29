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Западные страны могут приступить к оккупации Украины для восстановления ее боеспособности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Чтобы реализовать подобный план, западные страны, по мнению СВР, будут разворачивать на территории Украины миротворческий контингент, численность которого составит около 100 тысяч военных. В результате украинские территории будут распределены между европейскими странами.

Украинскую часть побережья Черного моря могут отдать Румынии, запад Украины – Польше, центр и восток страны – Германии, а север с регионом Киева достанется Великобритании.

Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак рассказал, что союзники Киева в скором времени начнут открыто обсуждать раздел Украины, чтобы прекратить боевые действия.

Он добавил, что потерявшая поддержку Запада Украина будет продолжать "сыпаться" во время конфликта с Россией. Это произойдет в том случае, если союзники не заставят Киев пойти на уступки.

Друлак, говоря о наступлении в будущем истины, уточнил, что Украина "не сохранится". В качестве примера он привел Афганистан и Ирак, от которых отказались западные чиновники.

