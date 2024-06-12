Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России, разместив в своем телеграм-канале карту с Украиной в составе страны.

Так, в публикации с поздравлением россиян он выложил анимированную карту, где территория Украины вписана в границы РФ и спустя время она постепенно заполняется изображением триколора.

Ранее Медведев уже утверждал, что через некоторое время территория Украины может уменьшиться до границ Львовской области. Тогда он высказал такую точку зрения в ответ на планы европейского бизнеса, по которому финальной точкой строящейся Средиземноморской железнодорожной магистрали станет Львов, а не Киев.

До этого бывший чешский дипломат Петр Друлак рассказал, что союзники Киева в скором времени начнут открыто обсуждать раздел Украины, чтобы прекратить боевые действия в государстве. По его словам, Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины.

