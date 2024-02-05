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Через некоторое время территория Украины может уменьшиться до границ Львовской области. Соответствующую точку зрения озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отреагировав на планы европейского бизнеса, в рамках которого финальной точкой строящейся Средиземноморской железнодорожной магистрали станет Львов, а не Киев.

"Это похоже на первое признание того, что Львов-Лемберг станет новой столицей Украины в пределах Львовской области", – сообщил он на своей странице в X.

В связи с этим Медведев подчеркнул, что европейский бизнес оказался более дальновидным, чем его политики.

Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак рассказал, что союзники Киева в скором времени начнут открыто обсуждать раздел Украины, чтобы прекратить боевые действия в государстве. По его словам, Киев не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы Украины.



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