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Киеву необходимо согласиться на мирные переговоры. Такими действиями можно остановить катастрофу на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский экономист Джеффри Сакс.

"Украина разрушается шаг за шагом. Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны. Одни уехали в Россию, другие – в Евросоюз", – подчеркнул он.

Как отметил эксперт, решить конфликт на Украине можно только за столом переговоров.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что швейцарские власти изучают возможность организации мирных переговоров по Украине. Он также рассказал, что разговаривал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на эту тему и подчеркнул, что без участия России в переговорах мирного решения не будет.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям". Также министр добавил, что если Киев перестанет принимать участие в СВО, то сотни тысяч жизней жителей Украины будут сохранены.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине