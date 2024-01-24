Швейцария изучает возможность мирных переговоров по Украине

Фото: 123RF/william87

Швейцарские власти изучают возможность организации мирных переговоров по Украине. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Мы находимся в стартовой точке, в начале предварительных переговоров, и мы вовлечены в подобные переговоры, чтобы проверить, есть ли пути, где мы можем добиться прорыва", – приводит его слова ТАСС.

Кассис также подчеркнул, что без участия России в переговорах мирного решения не будет, так как РФ принимает непосредственное участие в конфликте. По его словам, обсуждению условий для проведения саммита по вопросам мира на Украине была посвящена его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого заявлял, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине