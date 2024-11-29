Медведчук заявил, что украинцы массово бегут на новые территории РФ

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Украинцы массового бегут на те территории, которые вошли в состав РФ. Об этом сообщил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"После государственного переворота на Украине начался процесс, который сегодня можно с полной уверенностью назвать воссоединением украинского народа с Россией", – указывается в сообщении на сайте движения.

По его словам, сейчас более 6 миллионов человек покинули Украину, а с учетом тех, кто работал и учился в России до начала СВО, а также переехавших в РФ в 2022 году – более 7 миллиона.



"Таким образом, вместе 15,7 миллиона украинцев выбрали Россию", – указал он.

Так Медведчук прокомментировал высказывания из Киева о массовом бегстве граждан из страны. При этом властям позже пришлось оправдываться и объяснять это то "эмоциональными предположениями", то ложью и провокацией, которая не имеет под собой никаких оснований.

Ранее зарубежные СМИ предполагали, что граждане Украины могут начать массово убегать из государства уже зимой. Причина в проблемах с электричеством. Из-за его отключения начнется катастрофа, уехать захотят еще миллионы граждан, уверены журналисты.

