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Западных военных могут разместить замороженной линии фронта для обеспечения безопасности Украины. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на бывшего главу французской военной миссии при ООН, генерала Доминика Тринквана.

Так Тринкван прокомментировал идею Владимира Зеленского, который предложил остановить "горячую фазу" конфликта на Украине через вступление в НАТО, после чего начать переговоры с Россией.

По словам Тринквана, войска могут разместить на линии разграничения после согласия европейских стран. Это, по его мнению, будет гарантировать прекращение огня.

Кроме того, новый Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас также не исключила отправку западных войск. Она, как и Тринкван, считает, что это поможет гарантировать неприменение огня на линии разграничения.

Как ранее заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Запад ведет дискуссии о замораживании конфликта из-за того, что Россия владеет инициативой на поле боя. При этом появление там иностранного контингента только усугубит ситуацию противника.

Ранее сообщалось, что Москва пройдет испытания на прочность в свете имеющихся угроз, а в отношении Запада, который занимается игрой на повышение ставок, есть сомнения. Как заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, США будут использовать все возможности, чтобы навредить России.