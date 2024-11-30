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30 ноября, 06:01

Политика

Рябков заявил, что РФ пройдет испытание на прочность в свете угроз, а Запад – сомнительно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва пройдет испытания на прочность в свете имеющихся угроз, а в отношении Запада, который занимается игрой на повышение ставок, есть сомнения. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Испытания на прочность Россия пройдет в любом случае. А вот пройдут ли испытания на прочность наши противники, которые с упоением занимаются взвинчиванием ставок и игрой на их повышение, у меня большие сомнения", – приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что США используют все возможности, которые остаются даже у "хромых уток", для того чтобы навредить РФ и помешать решить задачи, стоящие в СВО. Однако у них это не получится, считает замминистра.

Ранее Рябков заявил, что Россия добьется того, чтобы США охватила дрожь и оторопь от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в конфликт на Украине.

По мнению дипломата, Вашингтон надо "приводить в чувство", и сейчас действия российской стороны нацелены именно на это.

Замминистра также отмечал, что западные страны пребывают в опасной иллюзии, что смогут одержать стратегическую победу над Россией. Рябков подчеркнул, что ядерная держава не может быть побеждена.

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