Лавров заявил, что эскалирующие ситуацию вокруг Украины понесут "заслуженную кару"

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Эскалирующие ситуацию вокруг украинского конфликта понесут "заслуженную кару". Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в телеграм-канале.

По словам министра, спецоперация была неизбежна с самого начала. А те, кто пытается "нагнетать страсти" и эскалировать ситуацию до предела, видимо, не читали заявления Владимира Путина, уточнил Лавров. Эти люди без сомнений понесут "заслуженную кару", подчеркнул дипломат.

Ранее СМИ писали, что за весь период СВО украинская сторона понесла от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь. По мнению журналистов, минимальное подтвержденное число потерь Украины составляет 60 435 солдат. Однако, учитывая пропавших без вести и женщин-военнослужащих, количество достигает отметки в 100 тысяч человек.