Путин подписал указ о выплате в 400 тысяч участникам СВО из Росгвардии

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Владимир Путин распространил выплату в 400 тысяч рублей участникам СВО на сотрудников Росгвардии. Об этом говорится в президентском указе, который опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно указу, речь идет о единоразовой сумме, которую выплачивают при заключении контракта.

Ранее Путин подписал о списании задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников спецоперации.

В документе указано, что кредиты участников СВО и их супругов прекращаются, если контракт о выполнении задач СВО был подписан не ранее 1 декабря 2024 года, и если до указанной даты вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности по обязательствам. Кроме того, кредитные обязательства прекращаются при смерти мобилизованного, контрактника или добровольца, а также при признании его судебной инстанцией умершим или при присвоении I группы инвалидности.