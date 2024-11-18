Кабмин РФ поддержал запрет отказывать в отпуске для ухода за ранеными бойцами СВО

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Российское правительство поддержало законопроект о запрете отказывать в отпуске женам и родителям для ухода за ранеными бойцами СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

В пояснительной записке указывается, что речь идет об отпуске без сохранения зарплаты до 35 дней. Однако правительство призвало депутатов доработать обоснованность такого уточнения, хоть в целом и поддержало законопроект.

Ранее группа депутатов ГД анонсировала внесение в нижнюю палату парламента законопроекта, который бы запретил работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Некоторые фирмы не принимают молодых бездетных женщин, так как опасаются последующих декретных отпусков, выплат по беременности, родам и уходу за малышом.

