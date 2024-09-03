Уйти в декрет вместо жены готовы 17% российских мужчин

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Уйти в декрет по уходу за ребенком вместо супруги согласны 17% российских мужчин. При этом лишь 5% женщин готовы к тому, чтобы их муж занимался воспитанием детей, пока они будут работать. Об этом сообщает издание "Газета.ру" со ссылкой на опрос дейтинг-сервиса.

Каждый пятый российский мужчина сможет отказаться от работы и заниматься домашними делами, если зарплаты его жены будет хватать на нужды семьи. Среди россиянок же 70% отметили, что их не устроит подобное разделение обязанностей в семье, так как они считают, что мужчина должен стремиться к большему.

Согласно опросу, 43% парней и 19% девушек заявили, что в паре у каждого должен быть свой доход. Что касается заработков мужчины, то 40% респондентов ответили, что их дохода должно быть достаточно для поддержания хорошего уровня жизни семьи, независимо от зарплаты женщины.

Говоря о допустимой разнице в доходах с партнером, 72% женщин и четверть мужчин назвали оптимальной разницу в несколько тысяч рублей. Еще 9% женщин и каждый второй мужчина заявили, что смогли бы построить отношения с партнером, доход которого выше на 40+ тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить пособие по уходу за ребенком. Соответствующий проект был направлен в российский кабмин депутатами Госдумы от партии ЛДПР. Они предлагают установить минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в размере, равном 100% от прожиточного минимума для детей в регионе.