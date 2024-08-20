Депутат Чаплин: отцы-одиночки имеют право на дополнительные дни отпуска

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В РФ отцы могут ухаживать за ребенком, заменяя матерей или чередуясь с ними. Об этом рассказал депутат ГД Никита Чаплин, передает News.ru.

Парламентарий напомнил, что отцы имеют право на дополнительные дни отпуска ежемесячно и защиту при сокращениях. Он подчеркнул, что при досрочном выходе на работу пособие до 1,5 года сохраняют за тем родителем, кто изначально оформил отпуск.

Помимо этого, один из родителей ребенка до 14 лет может претендовать на неполное рабочее время с пропорциональной оплатой труда. Также можно отказаться от командировок, сверхурочных, ночных и выходных работ. Привлекать к такой деятельности можно только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Чаплин указал, что эти правила распространяются на случаи, когда в семье есть ребенок с инвалидностью, либо отец единолично воспитывает ребенка до 14 лет, либо в семье есть трое несовершеннолетних, младшему из которых меньше 14 лет, либо в семье, где мать работает вахтовым методом.

Также отцы могут перенести отпуск на удобное время, если супруга в отпуске по беременности и родам, есть ребенок с инвалидностью до 18 лет и если в семье трое детей до 18 лет и при этом младшему менее 14 лет.

Работодатель обязан сохранить рабочее место при сокращении или увольнении, если отец в одиночку воспитывает ребенка до 16 лет или ребенка с инвалидностью до 18 лет. Такие же льготы предназначены мужчинам, которые являются единственными кормильцами для ребенка с инвалидностью до 18 лет или ребенка до трех лет, при наличии в семье еще троих детей до 14 лет и неработающей матери.

Один из родителей ребенка с инвалидностью имеет право на четыре дополнительных дня отдыха в месяц, которые можно делить или копить. Один из родителей, воспитавший ребенка с инвалидностью до восьми лет, может уйти на пенсию раньше, если есть необходимый стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент.

Ранее в Госдуме напомнили о запрете увольнять отцов-одиночек, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Авторы законопроекта пояснили, что дети до 16 лет получают основное образование, в связи с чем родители, воспитывающие их в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства. Увольнение граждан может привести к тому, что семья останется без средств для существования.