Депутат Говырин: работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек

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Работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

Он напомнил, что это запрещено законом, поправки которого вступили в силу в феврале. Согласно им, нельзя увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, независимо от того, отец это или мать.

Также депутат упомянул о запрете увольнять женщин, которые на больничном по беременности и родам либо в декрете.

По словам Говырина, в соответствии с Трудовым кодексом, любой работник, находящийся на больничном, не может быть уволен по инициативе работодателя. Парламентарий отметил, что единственным исключением в этом случае является ситуация, когда выступающий в роли работодателя ИП прекращает свою деятельность. При этом увольнение работника возможно лишь после его выздоровления.

Ранее в РФ вступил в силу закон, запрещающий увольнять сотрудников, воспитывающих детей до 16 лет в одиночку, а также лиц, являющихся опекунами детей такого возраста без матерей.

До этого в России действовала норма, по которой запрещено увольнять отцов или матерей с детьми до 14 лет, а также лиц, воспитывающих таких детей без матерей. Новая инициатива повысила возраст до 16 лет.

Авторы законопроекта пояснили, что дети до 16 лет получают основное образование, в связи с чем родители, воспитывающие их в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства. Увольнение граждан может привести к тому, что семья останется без средств для существования.

