ГД приняла законопроект о запрете увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, запрещающий увольнять сотрудников, воспитывающих детей до 16 лет в одиночку, а также лиц, являющихся опекунами детей такого возраста без матерей.

В настоящее время в РФ действует норма, по которой запрещено увольнять отцов или матерей с детьми до 14 лет, а также лиц, воспитывающих таких детей без матерей. Новой инициативой предлагается повысить возраст до 16 лет.

Авторы законопроекта пояснили, что дети до 16 лет получают основное образование, в связи с чем родители, воспитывающие их в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства. Увольнение граждан может привести к тому, что семья останется без средств для существования.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России сохранят выплаты пособий по уходу за ребенком родителям, вышедшим на работу до завершения декретного отпуска. До этого пособие выплачивали только тем, кто не работает во время декрета. При этом право сохранялось, если родитель работал на дому или неполный день.



Работающие родители в РФ смогут сохранить декретные выплаты