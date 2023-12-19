Генпрокуратура сообщила об изменении правил перевозки детей в самолетах

Фото: depositphotos/photobac

Генпрокуратура потребовала от авиакомпаний изменить правила перевозок таким образом, чтобы родителей и детей в самолетах не рассаживали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В результате перевозчики внесли изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажиры могут выбрать, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний.

В Генпрокуратуре добавили, что некоторые компании разрешили пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе если взрослый и ребенок до 12 лет находятся в разных классах обслуживания. Кроме того, детей до двух лет будут размещать вместе с членами семьи.

Кроме того, надзорное ведомство добилось изменения обслуживания семей с детьми в аэропортах. К примеру, прибывшим в Иркутск предоставят комнату матери и ребенка, а в аэропортах Архангельска, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Ярославля пассажиров с детьми и беременных женщин регистрируют и сажают на рейс без очереди.

За два последних года с авиакомпаний взыскали 350 тысяч рублей за неисполнение обязательств при перевозках в пользу несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" собирается доработать систему покупки билетов, чтобы родители могли сами определять, с кем будет лететь в самолете младенец, которому по возрасту еще не нужен отдельный билет с местом.

До этого комик Илья Соболев обвинил авиакомпанию в ненадлежащем выполнении услуг. Согласно сообщениям в Сети, комик выступил с претензиями к авиакомпании, которая посадила грудного ребенка с ним в экономклассе, в то время как он хотел, чтобы тот находился с супругой, летевшей в бизнес-классе.

Комментируя ситуацию, в авиакомпании уточнили, что при покупке билетов в экономкласс семья заказала услугу по предоставлению детской люльки. Супруга Соболева, по данным авиакомпании, оформила услугу повышения класса до "Бизнес" во время регистрации на рейс. Ситуация с тем, что семья не просила прикрепить ребенка к бронированию матери, выяснилась уже на борту самолета, добавили в пресс-службе "Аэрофлота".



В Москве заинтересовались инцидентом с аннулированием авиабилетов "Аэрофлотом"