В "Аэрофлоте" прокомментировали ситуацию с семьей комика Соболева при вылете на Мальдивы

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Во время регистрации на рейс Москва – Мальдивы авиакомпании "Аэрофлот" услуга повышения класса обслуживания была закреплена за супругой комика Ильи Соболева, прикрепить ребенка к бронированию матери клиенты не просили. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе перевозчика.

До этого Соболев обвинил авиакомпанию в ненадлежащем выполнении услуг. Согласно сообщениям в Сети, комик выступил с претензиями к авиакомпании, которая посадила грудного ребенка с ним в экономклассе, в то время как он хотел, чтобы тот находился с супругой, летевшей в бизнес-классе.

Комментируя ситуацию, в авиакомпании уточнили, что при покупке билетов в экономкласс семья заказала услугу по предоставлению детской люльки.

"Согласно федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании, ребенок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне", – пояснили в "Аэрофлоте", отметив, что в момент бронирования ребенок был прикреплен к отцу.

Супруга Соболева, по данным авиакомпании, оформила услугу повышения класса до "Бизнес" во время регистрации на рейс. Ситуация с тем, что семья не просила прикрепить ребенка к бронированию матери, выяснилась уже на борту самолета, добавили в пресс-службе перевозчика.

Ранее "Аэрофлот" опроверг информацию о задержании в аэропорту Шереметьево бортпроводника в неадекватном состоянии. До этого в Сети сообщалось, что в Шереметьево задержали бортпроводника "Аэрофлота" с расширенными зрачками и в растрепанной форме. В компании объяснили, что тогда сотрудник находился в аэропорту вне рабочего времени.

