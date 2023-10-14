Самолет Владивосток – Чита совершил аварийную посадку из-за неисправности двигателя

Фото: телеграм-канал "МК в Чите | Новости Забайкалья"

Самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Владивосток – Чита совершил аварийную посадку на аэродроме вылета, сообщает ТАСС.

Причиной ЧП стала неисправность левого двигателя. Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта проводится доследственная проверка. Следователям педстоит выяснить причины технической неисправности.

Они проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее россиянин скончался на борту самолета Uzbekistan Airways, который осуществлял полет из Москвы в Ташкент. Экипаж решил следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия пассажира. Однако он скончался еще до посадки.

Накануне самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса SU321 Мале (Мальдивы) – Москва приземлился в Дубае из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. Бортпроводники оказали ей в полете первую медицинскую помощь.

В аэропорту Дубай пассажирку передали медицинским работникам. Судно вылетело в пункт назначения после дозаправки.

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