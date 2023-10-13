Самолет рейса Мале – Москва приземлился в Дубае из-за ухудшения состояния пассажира

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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса SU321 Мале (Мальдивы) – Москва приземлился в Дубае из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. Бортпроводники оказали ей в полете первую медицинскую помощь. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что в аэропорту Дубай пассажирку передали медицинским работникам. Судно вылетело в пункт назначения после дозаправки.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что самолет сел из-за подозрения на инсульт у пассажирки.

До этого россиянин скончался на борту самолета Uzbekistan Airways, который осуществлял полет из Москвы в Ташкент. Экипаж решил следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия пассажира. Однако он скончался еще до посадки.

Также москвичка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в самолете, который должен был отправиться из российской столицы в Анталью. В результате ее сняли с рейса в аэропорту Шереметьево.

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