Пассажирка летевшего из Москвы в Анталью самолета устроила дебош и была снята с рейса

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Пьяная москвичка устроила дебош в самолете, который должен был отправиться из российской столицы в Анталью. В результате ее сняли с рейса в аэропорту Шереметьево, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение, что пассажирка авиарейса Москва – Анталья ведет себя в самолете неадекватно и нарушает общественный порядок. Командир воздушного судна отказал ей в перелете", – говорится в сообщении.

Правоохранители перевезли 53-летнюю женщину в дежурную часть. Медицинское освидетельствование выявило, что она была в алкогольном опьянении. На нее составили протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Ранее сообщалось, что пассажир с признаками опьянения устроил дебош в летевшем из Бангкока в Москву самолете. Бортпроводники попытались нейтрализовать угрозу безопасности полета, применив в отношении нарушителя средства сдерживания.

"Актуальный репортаж": пассажиры стали чаще нарушать правила поведения на борту самолета