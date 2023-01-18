Авиарейс из Москвы в Гоа совершил экстренную посадку в Узбекистане из-за дебошира на борту

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Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Гоа совершил экстренную посадку в Узбекистане в среду, 18 января. Причиной стал пьяный дебошир на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Uzbekistan Airports.

Из-за неадекватного поведения пассажира экипаж рейса "Аэрофлота" AFL-236 Москва – Гоа запросил разрешение на экстренную посадку в запасном аэропорту в Ургенче.

Представитель авиакомпании уточнил, что лайнер Boeing 777-300 совершил штатную посадку в 20:29 по местному времени (18:29 по московскому времени).

Правоохранители поднялись на борт самолета и доставили злоумышленника в аэропорт.

Сообщается, что самолет с 355 пассажирами вылетит к месту назначения в ближайшее время.

В субботу, 14 января, стало известно, что на борту самолета "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в таджикистанский город Худжанд, родилась девочка. Родить женщине помогли пассажиры.

Ранее следовавший из Бангкока в Москву самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Самарканде из-за беременной пассажирки, у которой начались преждевременные схватки. Самолет решено было посадить в ближайшем аэропорту. После посадки женщину госпитализировали для оказания медпомощи.

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