Следователи установят причины аварийной посадки самолета в Калининграде

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Следователи в ходе доследственной проверки установят обстоятельства и причины аварийной посадки самолета в калининградском аэропорту Храброво. Об этом сообщили в телеграм-канале Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

"Утром 24 октября 2023 года поступило сообщение о том, что в аэропорту Храброво совершил аварийную посадку самолет сообщением Калининград – Санкт-Петербург", – уточнили в ведомстве.

Посадка произошла из-за невозможности убрать переднюю стойку шасси. В результате инцидента никто не пострадал. Согласно опубликованному в телеграм-канале СК снимку, речь идет о самолете "Коломна" авиакомпании "Россия".

Пресс-служба аэропорта уточнила, что на борту самолета Sukhoi Superjet 100-95B находились 75 человек. Судно покинуло воздушную гавань в 09:03, а посадка прошла в штатном режиме в 09:30.

Представитель аэропорта также отметил, что сегодняшний рейс Калининград – Санкт-Петербург отменен, пассажиров отправят другими рейсами авиакомпании.

"Самолет, вернувшийся из-за неубранного шасси, по решению авиакомпании остается в аэропорту Храброво до устранения технических неисправностей", – заключили в пресс-службе.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс Пхукет – Москва по причине повреждения створки шасси наземными службами аэропорта вылета. В связи с поломкой пассажирам перебронируют билеты на ближайшие рейсы.

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