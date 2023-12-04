"Аэрофлот" доработает право родителей решать, с кем будет ребенок на борту

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Авиакомпания "Аэрофлот" собирается доработать систему покупки билетов, чтобы родители могли сами определять, с кем будет лететь в самолете младенец, которому по возрасту еще не нужен отдельный билет с местом. Об этом сказано в письме Генпрокуратуры РФ депутату Госдумы Татьяне Буцкой, которая попросила провести проверку после ситуации с семьей комика Ильи Соболева.

Кроме того, в письме ведомства уточняется, что авиакомпания должна принять меры по информированию семей с детьми об условиях покупки билетов.

"До ответственных доведен порядок действий при повышении класса обслуживания, в том числе когда в бронировании имеется запись о ребенке с его закреплением за конкретным сопровождающим по выбору пассажира", – отметили в Генпрокуратуре РФ, передает РИА Новости.

Ранее Соболев обвинил авиакомпанию в ненадлежащем выполнении услуг. Согласно сообщениям в Сети, комик выступил с претензиями к авиакомпании, которая посадила грудного ребенка с ним в экономклассе, в то время как он хотел, чтобы тот находился с супругой, летевшей в бизнес-классе.

Комментируя ситуацию, в авиакомпании уточнили, что при покупке билетов в экономкласс семья заказала услугу по предоставлению детской люльки. Супруга Соболева, по данным авиакомпании, оформила услугу повышения класса до "Бизнес" во время регистрации на рейс. Ситуация с тем, что семья не просила прикрепить ребенка к бронированию матери, выяснилась уже на борту самолета, добавили в пресс-службе "Аэрофлота".



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