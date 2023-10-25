"Аэрофлот" опроверг задержание бортпроводника в неадекватном состоянии в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" опроверг информацию о задержании в аэропорту Шереметьево бортпроводника в неадекватном состоянии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в Шереметьево задержали бортпроводника "Аэрофлота" с расширенными зрачками и в растрепанной форме. Сообщалось, что стюарда якобы поймали в ходе рейда спецоперации "курьер" по выявлению пассажиров, привозящих с собой наркотики из экзотических стран.

По данным авиакомпании, ее сотрудник находился в аэропорту вне рабочего времени. Полицейские остановили его в рамках проверочных мероприятий, после чего отпустили.

"О нахождении в якобы неадекватном состоянии пресс-службе ничего не известно", – говорится в сообщении.

Ранее таможенники петербургского порта нашли в контейнере с бананами 50 брикетов с кокаином. Стоимость их оценивается в 450 миллионов рублей. Отмечалось, что груз перевозили через порты Африки и Европы транзитом в Узбекистан.

Две тонны кокаина сбросили в море у берегов Сицилии