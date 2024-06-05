Отцам могут начать оплачивать больничный во время декрета супруги

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Отцам могут начать оплачивать больничный во время декретного отпуска супруги, сообщает "Российская газета". Соответствующий законопроект 5 июня внесут на рассмотрение в Госдуму.

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который является одним из авторов законопроекта, на сегодняшний день в законодательстве не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пока один из членов семьи находится в отпуске по уходу за ребенком.

Сегодня женщинам предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. При этом пособие по уходу за ребенком мама получает 1,5 года. С этого года мамы могут и получать пособие, и работать.

При этом если мать, находящаяся в декрете, заболевает и не может ухаживать за маленьким ребенком, отцу больничный не оплачивается. То есть отец ребенка может взять отпуск за свой счет либо договариваться с работодателем о дистанционной работе.

Ранее в РФ вступил в силу закон, запрещающий увольнять сотрудников, воспитывающих детей до 16 лет в одиночку, а также лиц, являющихся опекунами детей такого возраста без матерей.

До этого в России действовала норма, по которой запрещено увольнять отцов или матерей с детьми до 14 лет, а также лиц, воспитывающих таких детей без матерей. Новая инициатива повысила возраст до 16 лет.

Авторы законопроекта пояснили, что дети до 16 лет получают основное образование, в связи с чем родители, воспитывающие их в одиночку, нуждаются в дополнительной защите со стороны государства. Увольнение граждан может привести к тому, что семья останется без средств для существования.

