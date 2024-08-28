Прием заявок на участие в проекте "Мама-предприниматель" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Региональный этап федерального проекта "Мама-предприниматель" пройдет в Москве с 9 по 13 сентября. Прием заявок открыт до 2 сентября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участие в проекте предоставит москвичкам с детьми возможность получить необходимые знания для открытия своего дела, самореализоваться и обеспечить себя стабильным источником дохода.

"Программа ориентирована на женщин с несовершеннолетними детьми или в декрете, которые хотят начать или развивать свой бизнес. Участницы получают все, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц", – подчеркнула замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Лучшие проекты регионального этапа получат грант в размере 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа – грант до 1 миллиона рублей и поддержку по партнерским предложениям.

"На сегодняшний момент доля женщин среди индивидуальных предпринимателей Москвы составляет 43 процента, доля женщин среди руководителей субъектов МСП – юридических лиц Москвы составила 30,2 процента, а доля учредителей среди женщин – 32 процента. Столичные предпринимательницы принимают участие в программе с 2013 года", – подчеркнула глава департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

В рамках обучения пройдет бизнес-визит на предприятие успешной предпринимательницы по производству женской одежды. 13 сентября участницы защитят свои проекты, после чего будет определена победительница.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объем поддержанного экспорта высоких технологий из Москвы увеличился более чем в три раза. Действующий в столице экспортный центр предлагает технологическим предпринимателям широкую линейку инструментов, которые помогут им в продвижении на зарубежных рынках. За прошедшие 7 месяцев текущего года Москва поддержала эти компании в заключении экспортных контрактов почти на 1,4 миллиарда рублей.

