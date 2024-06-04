Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

Главное условие для участия – проект должен быть полезен Москве и ее жителям. Для получения финансовой поддержки необходимо подать заявку до 4 июля.

"Конкурс полностью проходит в электронном формате. Благодаря цифровой подписи все этапы – от подачи заявки до предоставления отчетности – можно пройти онлайн", – добавил Собянин.

В этом году бюджет конкурса составит 600 миллионов рублей. Так, НКО, которые были зарегистрированы больше полугода назад, смогут получить до 500 тысяч рублей, а те организации, которым больше года, – грант до 5 миллионов рублей.

Мэр Москвы отметил, что всю информацию о подаче проекта можно узнать на курсе, который стартует 4 июня.

"Если у вас есть идея или готовый проект, эксперты подскажут, как его проработать, составить смету и заполнить заявку. Конкурс социально ориентированных НКО проходит с 2002 года. За это время поддержку получили больше 3 400 инициатив", – рассказал градоначальник.

Собянин также напомнил, что в прошлом году в категории "Городские инновации" грант достался проекту "Инклюзивные маршруты", который помогает детям с расстройствами аутистического спектра освоить городскую инфраструктуру и транспорт с помощью виртуальной реальности.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с начала 2024 года правительство Москвы одобрило столичным компаниям гранты на патентование более 910 изобретений в России, включая симуляторы для подготовки молодых специалистов, измерительные приборы и многое другое.

До этого в Москве были подведены итоги первого в этом году технологического конкурса "Строительные инновации". Участие в конкурсе принимали более 300 стартапов со всей России, а свыше половины заявок поступили от разработчиков Москвы и Московской области.