Сумма одобренных Москвой грантов на патентование в РФ превысила показатель 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2024 года правительство Москвы одобрило столичным компаниям гранты на патентование более 910 изобретений в России, включая симуляторы для подготовки молодых специалистов, измерительные приборы и многое другое. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра уточнила, что в общей сложности власти предоставили компаниям гранты на сумму 67 миллионов рублей. По ее словам, это в два раза больше, чем за весь прошлый год.

"С момента старта программы город поддержал уже 1,7 тысячи инновационных решений на сумму почти 130 миллионов рублей", – добавила Сергунина.

Она заявила, что участники Московского инновационного кластера, представляющие малый и средний бизнес, могут возместить расходы на регистрацию исключительного права на свои разработки. Так, размер гранта составляет 75 тысяч рублей на каждый оформленный патент за последние 12 месяцев.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что правительство Москвы расширило программу финансовой поддержки патентования изобретений и полезных моделей за рубежом. Согласно распоряжению, подписанному градоначальником, механизм поддержки станет более удобным. Теперь грант можно будет получить в полном объеме напрямую от Московского инновационного кластера.