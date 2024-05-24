Собянин расширил программу финансовой поддержки инноваторов и изобретателей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство Москвы расширило программу финансовой поддержки патентования изобретений и полезных моделей за рубежом. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программа начала работать в апреле 2022 года. С того момента одобрили 48 заявок от 13 изобретателей, которые получили поддержку на сумму 14,8 миллиона рублей. Благодаря расширению программы Москве удастся увеличить патентную активность столичных инноваторов и обеспечить правовую охрану их изобретений в стране и мире.

Предельный размер грантов при патентовании за рубежом будет составлять до 5 миллионов рублей в год для участников Московского инновационного кластера (МИК), состоящих в списке стартапов и высокотехнологичных компаний. Для остальных компаний размер поддержки не превысит 50% от стоимости уплаченных налогов и сборов.

Согласно постановлению, механизм поддержки станет более удобным. Теперь грант можно будет получить в полном объеме напрямую от Московского инновационного кластера.

Участниками поддержки могут стать компании, подавшие заявку в зарубежное патентное ведомство или международную организацию в течение последнего года. Сначала грант выплачивается после подачи заявки в размере 70%, затем компании получат его после патента в размере 30%. Оформить его необходимо не позднее чем через 2 года с момента подачи заявки.

Ранее правительство Москвы в два раза увеличило размер грантов для новых и активных экспортеров – с 10 до 20% от суммы сделки. Повышенные гранты смогут получить столичные компании, которые впервые заключили зарубежные контракты. Также денежное пособие могут выдать действующим поставщикам с ростом экспорта больше чем на 20% за предыдущий год.

