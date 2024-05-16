Размер грантов для новых и активных экспортеров увеличили вдвое в Москве

Фото: пресс-служба департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Правительство Москвы в два раза увеличило размер грантов для новых и активных экспортеров – с 10 до 20% от суммы сделки. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, повышенные гранты смогут получить столичные компании, которые впервые заключили зарубежные контракты. Также денежное пособие могут выдать действующим поставщикам с ростом экспорта больше чем на 20% за предыдущий год.

Для остальных экспортеров объем поддержки останется прежним – 10% от суммы договора, отметила она. Максимальный размер грантов, предоставляемых одной организации, составляет 10 миллионов рублей в год, или 50% от суммы налогов, уплаченных в городской бюджет.

Мера поддержки ориентирована на представителей малого и среднего предпринимательства, которые ведут основную деятельность в высокотехнологичных отраслях. Среди них – области научных исследований и разработок, технических испытаний, анализа и сертификации.

Компания должна быть зарегистрирована в Москве не менее одного года, соответствовать требованиям относительно заработной платы сотрудников, не иметь задолженностей по налогам и сборам, а также работать в дружественных странах.

Ранее Сергунина заявила, что в столице расширили список получателей грантов на покупку оборудования. Речь идет о компаниях, внедряющих инновационные решения. Денежные пособия смогут получить все участники реестра стартапов и высокотехнологичных компаний.