Список получателей грантов на покупку оборудования расширили в Москве

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Столичные власти расширили список получателей грантов на покупку оборудования. Речь идет о компаниях, внедряющих инновационные решения, уточнила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, теперь гранты могут получить все участники реестра стартапов и высокотехнологичных компаний.

"Сейчас в реестр входит больше 450 организаций. Попасть в него могут столичные предприниматели практически из любых сфер. Заявки принимают на сайте Московского инновационного кластера", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.

Сергунина обратила внимание, что финансовую поддержку могут предоставить разработчикам ПО и решений в области виртуальной реальности, а также компаниям, которые специализируются на выпуске компьютеров и других товаров. Одна организация может получить не больше 30 миллионов рублей.

Таким образом, гранты дают возможность возместить 50% затрат на приобретение российского оборудования и 35% стоимости импортного.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что меры поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице будут продлены.

По его словам, в городе продолжат выдавать гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции. Благодаря этому разработчики могут доработать свой продукт, внедрить в городскую среду и вывести его на новые рынки, объяснил он.

