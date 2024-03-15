Более 240 проектов НКО реализуют благодаря грантовой поддержке Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Свыше 240 некоммерческих организаций (НКО) получили гранты мэра Москвы. За последние три года именно 2023-й стал рекордным по числу проектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерину Драгунову.

По ее словам, 243 НКО выиграли в 12 номинациях, среди которых "Семейная Москва", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт". Работа по реализации идет с начала года, и организации уже разрабатывают образовательные программы, принимают заявки на конкурсы и занимаются организацией фестивалей, подчеркнула Драгунова.

Так, учебный центр АНО "Возрасту. нет" благодаря грантовой поддержке проведет конкурс профессионального мастерства "Няня года". Поучаствовать в нем могут как опытные няни, так и новички.

Все конкурсанты будут выполнять творческие и профессиональные задания, в том числе направленные на навыки оказания первой помощи. Женщины будут посещать вебинары, на которых им расскажут про возрастную психологию, болезни, оказание первой доврачебной помощи, кризисы детского возраста, современные методики раннего развития и другое.

Оценивать нянь будет жюри. Лучших столичных специалистов выберут посетители сайта: каждый москвич может познакомиться с участниками и отдать свой голос за звание "Няня года". Всего отберут 20 финалистов. Победители и наиболее активные мамы – члены народного и экспертного жюри получат призы и возможность бесплатно пройти обучение по образовательным программам по работе с детьми.

Прием заявок на конкурс продлится до 31 марта на сайте проекта. Перед основным этапом участникам нужно будет пройти собеседование с психологом, проверку благонадежности и психологическую диагностику.

Также в номинации "Городские инновации" выиграл проект фонда "Дальше". Организация поддерживает женщин с раком груди и их близких во время и после окончания лечения. С 2018 года в городе на базе фонда функционирует центр поддержки "Вместе", в котором пациентам с таким заболеванием бесплатно оказывают медико-социальную, психологическую и юридическую поддержку, предоставляются экзопротезы и спецбелье, а также такси, чтобы добраться до места лечения и обратно.

Кроме того, грантовую поддержку получила цифровая платформа "Вместе плюс" – онлайн-альтернатива помощи в центре. Фонд развивает цифровую экосреду и расширяет географию помощи женщинам с заболеванием, их родным, медработникам. Зарегистрированные пользователи со всей страны получают бесплатный доступ к личному кабинету, консультационным, образовательным и помогающим сервисам фонда. В личном кабинете граждане могут оставить заявку на консультации специалистов, адресную помощь, зарегистрироваться на мероприятия и другое.

Врачи же пользуются платформой как ресурсом для дополнительного образования. Медикам доступны библиотека фонда, просветительские материалы для пациентов, дистанционные образовательные курсы. Кроме того, они могут оставить заявку на бесплатную профессиональную психологическую поддержку.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва поддерживает НКО. С его слов, в столичную экосистему помощи входит комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки. Помимо этого, создан первый в РФ государственный соцмаркетплейс, где можно купить товары, сделанные в инклюзивных городских мастерских.

Участники второго этапа отбора НКО могут получить помещения в бесплатную аренду от Москвы