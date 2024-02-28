Москвичи направили на благотворительность более 100 млн руб через сервис на mos.ru

Фото: пресс-служба КОСиМП

Москвичи пожертвовали на благотворительность свыше 100 миллионов рублей с помощью специального сервиса на портале mos.ru. Об этом сообщил департамент информационных технологий Москвы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, с момента запуска благотворительного сервиса в 2020 году им воспользовались более 85 тысяч человек. Средства направляют на поддержку подопечных московских некоммерческих организаций (НКО).

Она указала, что за три года востребованность сервиса у жителей выросла в четыре раза. Так, продолжила она, если в 2021 году пользователи совершали порядка 3,6 тысячи пожертвований в месяц, то в 2023-м – 14 тысяч. На данный момент в проекте участвуют 88 проверенных НКО, которые регулярно публикуют отчеты о проделанной работе, добавила Сергунина.

Отмечается, что в среднем горожане в прошлом году отправляли на благотворительность более миллиона рублей каждую неделю. Средства перечислялись многодетным семьям, пожилым, людям с особенностями здоровья, бездомным животным и другим подопечным.

Так, поддержка москвичей помогла 5-летнему Кириллу восстановиться после сложной операции на челюсти. Благодаря комплексной реабилитации мальчик стал лучше говорить и физически окреп. Кроме того, один из фондов-участников за счет пожертвований купил и доставил 750 продуктовых наборов для одиноких пенсионеров, среди которых и 75-летняя Антонина Павловна: ей тяжело самостоятельно ходить после перенесенного инсульта.

Еще одна организация регулярно помогает москвичам, которые согласились взять из приютов собак старше семи лет, минимизировать расходы на содержание животных. Например, недавно владельцами возрастных питомцев стали пять пенсионерок. На собранные деньги закупается сухой корм и консервы для их любимцев – Белки, Кнопы, Оберона, Батоши и Джессики.

Указывается, что на странице сервиса НКО распределены по темам в зависимости от сферы деятельности. Горожанин может выбрать наиболее близкую ему категорию и узнать интересующую информацию о каждой организации. Направить средства можно одной, нескольким или сразу всем НКО из выбранного раздела. В последнем случае деньги будут распределены поровну.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает НКО. По его словам, в столичную экосистему помощи входит комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки. Более того, в России создали государственный соцмаркетплейс, где люди могут купить вещи, сделанные в инклюзивных московских мастерских.

Благотворительную акцию провели на ГУМ-Катке на Красной площади