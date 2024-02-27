Участники второго этапа отбора НКО могут получить помещения от города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Участники второго этапа отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) смогут претендовать на получение помещений общей площадью почти пять тысяч квадратных метров, которые им выделит Москва в безвозмездное пользование сроком до трех лет. Об этом во Всемирный день НКО заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, НКО являются важными партнерами столицы в оказании помощи тем, у кого появились трудности в жизни. В Москве расширяется спектр соцуслуг, развивается культура благотворительности и волонтерства, предпринимаются стратегические шаги в вопросах сотрудничества, рассказала Ракова. Она отметила, что для НКО важны имущественная и другие виды поддержки для оказания помощи как можно большему числу граждан.

Так, продолжила заммэра, по результатам первого этапа отбора, проведенного в 2023 году, 29 НКО продолжили работать в городских помещениях. Во время второго этапа распределят еще 24 помещения площадью от 60 до 430 "квадратов". Принимать заявки начнут 6 марта, итоги подведут 17 мая, подчеркнула она.

Уточняется, что заявки принимаются в электронном виде на сайте "Москва – добрый город". При подаче представителям НКО необходимо описать, что организация делает для жителей и какие услуги хочет предоставлять в следующие три года в выделенном помещении. Также понадобится информация о команде НКО, квалификации работников и значимых результатах деятельности. Выбрать подходящее помещение участники могут в одном из 10 административных округов Москвы. Одна некоммерческая организация со стажем работы от двух лет сможет претендовать на один объект.

После окончания приема заявок все принятые от НКО документы проверят на соответствие формальным условиям сбора. Эксперты оценят эффективность используемых практик, опыт работы, планы, ожидаемые результаты и информационную открытость НКО. После этого будет сформирован список заявок с результатами независимой оценки. По итогам работы комиссии определят проходной балл и победителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает НКО. По его словам, в московскую экосистему помощи входит комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки. Более того, был создан первый в России государственный соцмаркетплейс, где можно купить товары, сделанные в инклюзивных московских мастерских.

Около 30 НКО получили бесплатные помещения от столицы