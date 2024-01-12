Более 1,5 тыс НКО получат президентские гранты по итогам конкурса в 2024 году

Фото: президентскиегранты.рф

Более 1,5 тысячи социально ориентированных НКО получат гранты по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сейчас мы приняли решение о том, что у нас получают поддержку 1 559 проектов из 84 регионов нашей страны на общую сумму 4 миллиарда 365 миллионов рублей", – цитирует его ТАСС.

Еще два миллиарда рублей выделят на поддержку региональных конкурсов. Таким образом, отметил Кириенко, общая сумма выделенных средств достигнет 6 миллиардов 365 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что почти 30 НКО получили бесплатные помещения от Москвы для оказания помощи жителям. Организации получат имущественную поддержку на три года. Свыше 30% из них стали победителями пятого конкурса грантов "Москва – добрый город".



Около 30 НКО получили бесплатные помещения от столицы