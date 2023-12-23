Собянин рассказал о победителях волонтерского конкурса "Доброе сердце столицы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Победителями конкурса волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы" стали 36 человек, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Поздравляю всех победителей и призеров! Спасибо за вашу доброту и отзывчивость. Благодаря вам мир меняется к лучшему", – сказал мэр Москвы.

Согласно данным портала мэра и правительства столицы, победителями стали 18 индивидуальных и 18 командных заявок.

По словам градоначальника, в этом году в конкурсе приняли участие рекордное количество человек – более 25 000.

В номинации "Добрая команда. Школа" победителями стали 44 волонтера центра "Предуниверсарий МАИ". Они высаживают деревья, собирают макулатуру и пластик на переработку, помогают приютам для животных, благотворительным ярмаркам, а также собирают вещи для нуждающихся, подчеркнул Собянин.

Призером "Доброй команды. Колледж" в конкурсе стал волонтерский корпус столичного образовательного комплекса "Запад". По информации градоначальника, ребята не только помогают на различных городских мероприятиях, но и проводят собственные экологические, патриотические и социальные акции.

Победителями в номинации "Добрая команда. ВУЗ" стали волонтеры студенческой организации OHANA из РУДН имени Патрисы Лумумбы. Они помогают иностранным слушателям подготовительного факультета института русского языка, заключил мэр.

Ранее заммэра Наталья Сергунина уточняла, что общее число индивидуальных и командных заявок волонтеров на участие в конкурсе превысило 800 штук. Больше всего обращений поступило на номинацию "Я – волонтер" – 286 штук.

Она уточняла, что мероприятие объединит начинающих и опытных волонтеров, даст им возможность познакомиться, рассказать о своих проектах и поделиться планами.

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