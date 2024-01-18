Около четверти жителей Москвы поддерживают благотворительные организации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка трех тысяч благотворительных организаций работают в Москве, их поддерживают около четверти жителей столицы, а также городские власти. Об этом сообщает "Лента.ру".

Социально ориентированные некоммерческие проекты могут пользоваться окружными коворкинг-центрами, благотворительными сервисами на портале мэра и правительства Москвы. Также существуют гранты мэра и многое другое. Издание поговорило с сотрудниками трех столичных фондов и их подопечными, чтобы узнать, где искать поддержку по тому или иному вопросу.

Фонд "Дорога жизни"

Благотворительный фонд был учрежден в 2016 году для помощи детям-сиротам с инвалидностью из отдаленных от столицы регионов России, которые находятся в учреждениях с ограниченными возможностями по диагностике и лечению подопечных.

Там рассказали об истории маленькой девочки, которую покинула собственная мать. Она оставила ребенка в торговом центре, после чего скрылась. В больнице не знали ни имя ребенка, ни каких-либо других характеристик, говорится в статье. Врачи только примерно определили возраст – около восьми месяцев.

На помощь пришла патронажная няня фонда "Дорога жизни" Лариса Яворская. Она занимается реализацией программы под названием "Брошенные дети в больнице". Яворская назвала девочку Розой. У ребенка был зуд, который долго не удавалось вылечить. Кроме того, у нее выявили вши. В результате девочку вылечили и выходили, постоянная забота помогла ей стать спокойнее.

"Большая благодарность фонду "Дорога жизни"! В трудный момент, когда наша девочка оказалась одна в больнице – что очень страшно для ребенка, – с ней рядом была заботливая няня Лариса. Благодаря этому у нас потом и адаптация прошла легче", – сказала приемная мать девочки Наталья.

По словам биологической матери, девочку зовут Рахиль. При этом у ребенка не было ни паспорта, ни других документов. Согласно закону, биологическая мать девочки все еще может забрать ее. Выяснилось, что ребенок родился в тот период, когда женщина была в заключении. С трех до восьми месяцев девочка жила с матерью на улице, пока женщина не пошла на кражу, оставив ребенка в торговом центре. Сейчас она снова находится в тюрьме.

Приемная мать Рахиль планирует подать в суд на лишение женщины родительских прав. Наталья призналась, что у нее пока нет понимания, как действовать дальше. Она много лет готовилась к тому, чтобы стать приемной матерью. Про девочку женщина узнала на специальном Дне открытых дверей, организованном столичными властями для приемных родителей.

Авторы статьи рассказали, что пока Рахиль и ее новые родители живут, радуясь каждому дню. Девочка уже называет их мама и папа. В свои три года она уже хорошо разговаривает, запоминает стихи, любит музыку.

"За время своего существования – с ноября 2016 года – фонд "Дорога жизни" помог 9 300 детям-сиротам, нуждавшимся в своевременной и квалифицированной медицинской помощи, в Москве и по всей стране. Более 2 000 малышей получили уход патронажных нянь. 57 детей, как и Рахиль, теперь живут в семьях", – следует из статьи.

Фонд "Лада"

Благотворительный фонд появился в 2013 году. Его создали участники волонтерского движения "День рождения Чебурашки", которые устраивают праздники для детей, попавших в трудную ситуацию. Активисты выезжают в детские дома, чтобы организовывать концерты, мастер-классы и спектакли.

Авторы статьи рассказали историю Ирины Фоминой, которая год назад писала в университете эссе по теме "Моя миссия". Благодаря этому женщина решила, что она хочет работать волонтером и наставником. На следующий день после написания эссе к ней обратилась президент благотворительного фонда "Лада" Юлия Сокорева с предложением перейти из разряда волонтера в разряд координатора проектов.

Знакомство с фондом и ее подопечными для Фоминой началось в 2013 году. Тогда ее друзья пригласили на детский праздник "День рождения Чебурашки" в качестве волонтера. После этого женщина поняла, что разовых поездок и мероприятий ей мало. Она стала постоянным наставником и старшей сестрой для девочки Марины, с которой дружит уже более семи лет.

Сейчас Марине 22 года, она получила квартиру, и Фомина при поддержке фонда помогла ей ее обставить. Девушка учится в медвузе. За годы работы с детьми Фомина многому научилась, особенно работе с подростками.

В списке этого фонда есть не только разовые мероприятия, но и продолжительные проекты. Свыше 10 тысяч детей уже приняли участие в организованных "Ладой" программах по профориентации, объединенных в проект "Чебурград – город профессий".

"Фонд "Лада" на постоянной основе проводит мастер-классы, тренировки и соревнования с участием детей-сирот из Москвы, Московской, Рязанской, Владимирской, Калужской и Нижегородских областей", – поделились авторы статьи.

Фонд "Онкологика"

Этот благотворительный фонд, который раньше назывался "Огромное сердце", предоставляет всестороннюю помощь и поддержку взрослым людям с онкологией и их родственникам по всей стране. Создатель и президент фонда Мирослава Сергеенко до его основания в 2019 году помогала людям с таким недугом в частном порядке.

В статье рассказали историю Ирины, узнавшей о том, что у нее рак желудка. Ей поставили онкологию в 52 года. Первое время она была в отчаянии от осознания того, что жизнь уже не будет прежней. Женщина не могла принимать поддержку близких и чувствовала раздражение. Однако именно консультант горячей линии фонда помог ей начать конструктивный диалог с собой и убедил записаться к психологу. Фонд также помог Ирине с оплатой медицинских обследований.

Горячая линия "Онкологики" приняла свыше 55 тысяч звонков от всех тех, кто был в отчаянии после поставленного диагноза. В настоящее время фонд оказывает свыше десяти видов помощи своим подопечным. Вместе с тем "Онкологика" утвердила закрытое сообщество для поддержки онкопациентов и их близких. В нем состоит свыше 1 100 человек, поделились в статье.

Как правило, людям необходима материальная поддержка, которая имеет отношение к оплате обследований, специального питания, лекарств, диагностики, консультаций врачей. Так, уже 318 человек смогли за счет фонда оплатить аренду жилья на время прохождения обследования.

В прошлом году "Онкологика" заняла первое место в конкурсе грантов мэра Москвы. Фонд намерен в 2024-м организовать на эти деньги форум для психологов, которые работают с онкобольными.

"Естественная потребность человека"

В прошлом году российская столица возглавила рейтинг "Регион-НКО", который был подготовлен Общественной палатой России и рейтинговым агентством RAEX. Исследователи изучили все 85 регионов государства на предмет экономической значимости сектора НКО, доступности информации о нем.

На сегодняшний момент в Москве осуществляют деятельность около трех тысяч благотворительных некоммерческих организаций. Проведенное Институтом прикладных политических исследований НИУ "Высшая школа экономики" исследование показало, что в эту сферу через свои пожертвования вовлечено до четверти москвичей.

По словам авторов материала, мотивация для участия в благотворительности у горожан самая разная. Некоторые благодаря подобным действиям находят способ самосовершенствования и духовного развития, другие испытывают чувство долга перед нуждающимися. Кроме того, через сервис на портале mos.ru жители города пожертвовали уже 94 500 000 рублей.

В Москве открыто порядка 11 окружных коворкинг-центров. Там НКО имеют возможность бесплатно получить не только места для офисной работы, но и найти помощь с дизайном и печатью, размещением постов на портале "Душевная Москва". В прошлом году за помощью в эти коворкинг-центры обратилась 291 организация.

Одной из знаковых мер поддержки благотворительности является в том числе конкурс на гранты мэра Москвы. В этом году власти выделили для поддержки 19 благотворительных проектов 39 323 000 рублей, отметило издание.

Ранее стало известно, что в этом году волонтерские центры Москвы "Доброе место" посещали в 2,5 раза чаще, чем годом ранее. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, там состоялось уже 750 мероприятий. Это тренинги и мастер-классы, лекции, турниры, тематические акции, уточнила она.

Более 1 млн жителей Москвы занимаются волонтерской деятельностью