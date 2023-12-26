Московский НПЗ реализовал более 20 благотворительных проектов в 2023 году

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Волонтеры Московского НПЗ приняли участие более чем в 20 социальных акциях в уходящем году, сообщает пресс-служба предприятия.

Мероприятия объединили сразу несколько сфер: это экологические, просветительские направления, образование, культура и спорт. В преддверии Нового года волонтеры устроили праздничное мероприятие для детей из социально незащищенных семей ЮВАО с конкурсами, интерактивами и выступлением артистов, а каждый ребенок получил подарок. Утренник прошел в театральном зале Дворца культуры "Капотня".

"В современном обществе благотворительные акции имеют очень большое значение. Волонтеры – это люди с большим сердцем, которые дарят свою любовь, свое тепло, заботу детям и создают для них атмосферу праздника! Благодаря вниманию, которое Московский НПЗ уделяет волонтерским проектам, у детей Капотни появляется все больше возможностей для творчества и досуга", – рассказала руководитель ДК "Капотня" Мария Кремнева.

В рамках проектов озеленения на территории округа с 2011 года были высажены более 6,5 тысячи деревьев и кустарников, а в 2023 году состоялась самая масштабная высадка – более 2 000 саженцев появились в парке на набережной Москвы-реки в Капотне и соседних дворах. По самым примечательным местам района Капотня организовываются экскурсии в сопровождении профессионального гида, отмечается в сообщении.

Московский НПЗ оказывает поддержку футбольной команде "Смена" и школе верховой езды в Люблине, принимает участие в организации зимнего Кубка по любительскому биатлону.

"При поддержке программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города" волонтеры МНПЗ в этом году вместе с детьми Капотни выпускали белых лебедей в пруд после зимовки, вместе участвовали в подготовке к учебному году, проводили интеллектуальные турниры для старшеклассников, праздновали выпускной. Все это стало доброй традицией, которая объединяет сотни людей", – сообщил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Ранее сообщалось, что Московский НПЗ поддержал 30 образовательных проектов в 2023 году. Образовательные программы МНПЗ также включают в себя проведение интеллектуальных турниров для старшеклассников с заданиями по химии, математике и информатике.