Фото: Стоян Васев

Московский НПЗ поддержал 30 образовательных проектов в 2023 году, сообщает пресс-служба предприятия.

МНПЗ стал участником проекта столичного департамента образования и науки "Инженерный класс в московской школе", а технические специалисты завода провели курс лекций, которые помогли будущим инженерам расширить знания и составить представление о профессиях технического профиля. Всего в рамках визитов и конференций этого года более 300 школьников и студентов ознакомились с историей развития МНПЗ, изучили принципы современного производства, оценили эффекты от внедрения экологических технологий.

В рамках взаимодействия с вузами МНПЗ провел встречу со студентами университета МГИМО – участниками научного клуба "Мировая энергетическая политика". Технологи предприятия рассказали о принципах переработки нефти на примере самого современного комплекса "Евро+", который заменил 5 установок предыдущего экологического поколения, а у студентов была возможность посмотреть на основные технологические установки предприятия с помощью экскурсии в VR-очках.

"Образовательные программы Московского нефтеперерабатывающего завода – прекрасная возможность для студентов расширить свои знания в области энергетики и энергетической политики. Мы рады, что в Москве есть возможность посетить передовое предприятие нефтегазовой отрасли, ознакомиться с процессами нефтепереработки и пообщаться с высококлассными специалистами", – заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО Игбал Гулиев.

Образовательные программы МНПЗ также включают в себя проведение интеллектуальных турниров для старшеклассников с заданиями по химии, математике и информатике. В средних учебных заведениях поддерживается движение World Skills. В вузах специалисты предприятия проводят инженерные кейс-чемпионаты для отбора лучших студентов, действуют целевые наборы в профильных институтах. Ежегодно более 30 выпускников вузов устраиваются на работу на МНПЗ, заключила пресс-служба предприятия.

Ранее Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших золотые медали на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Таиланде. Он также отметил, что всего российская команда взяла шесть золотых медалей. Олимпиада проходила среди учеников до 15 лет. Участники соревновались в трех турах, выполняя задания по химии, физике и биологии.



