Новый цифровой сервис стал доступен ученикам колледжей в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый цифровой сервис "Горизонты" в "Московской электронной школе" (МЭШ) стал доступен для обучающихся в столичных колледжах, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Он имеет широкий набор городских мероприятий, нацеленных на интеллектуальное и культурное развитие школьников и студентов, их интересов и увлечений, формирование активной жизненной и гражданской позиции", – подчеркнула первый заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.

По ее словам, запущенный с базовым набором функций сервис объединил 11 направлений:

культура и искусство;

гибкие навыки;

спорт;

урбанистика;

экономика;

гуманитарные науки;

естественные науки;

мода и красота;

точные науки;

медицина;

технологии.

На главной странице сервиса уже сейчас можно увидеть краткую информацию про каждое событие: дату, время и место проведения, формат и вид досуга, а также сферу интересов. В карточке мероприятия можно обнаружить также форму регистрации для записи.

В будущем планируется не только добавить больше тем, но и сделать еще более удобным поиск мероприятий и уведомления об их проведении, уточнил портал.

Ранее Сергей Собянин заявил, что порталом воспользовались уже 3,1 миллиона человек старше 55 лет. По словам градоначальника, москвичи старшего поколения все чаще получают городские услуги в онлайн-формате. За последние три года их число увеличилось в 3 раза.

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