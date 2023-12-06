Собянин: школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что московские школьники могут сдать демонстрационный экзамен и получить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Об этом мэр столицы сообщил в своем телеграм-канале.

Так, проверить свои навыки смогут ученики от 12 до 18 лет, занимающиеся по доппрограммам углубленного уровня. Зарегистрироваться на экзамен можно до 14 января.

По словам Собянина, экзамен будет проходить в два этапа. Первый из них – отборочный – пройдет в дистанционном формате в январе и феврале на образовательной платформе Moodle. К примеру, по компетенции "Разработка настольных приложений" участнику придется решить задачи по информатике, а также создать компьютерную программу с графическим интерфейсом.

Заключительный же этап продлится с марта по май в очном формате на площадках федеральных московских вузов. В рамках этого этапа школьники будут решать задачи в сфере программирования и электроники, делать эскизный дизайн-проект изделия и прочее.

Мэр Москвы добавил, что ознакомиться со списком компетенций и вузов-партнеров, а также с условиями экзамена можно на сайте образовательного комплекса "Воробьевы горы".

Ранее Сергей Собянин рассказал о подготовке инженеров и IT-специалистов в столичных школах. По его словам, первым шагом стало открытие предпрофессиональных классов, в том числе инженерных и IT. На сегодняшний день они есть уже в каждой второй столичной школе.

До этого сообщалось, что новый цифровой сервис "Горизонты" в "Московской электронной школе" (МЭШ) стал доступен для обучающихся в столичных колледжах. Он имеет широкий набор городских мероприятий, нацеленных на интеллектуальное и культурное развитие школьников и студентов.

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