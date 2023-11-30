Эксперты рассказали, как в Москве готовят инженеров и IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инженеров и IT-специалистов в Москве начинают готовить еще со школьной скамьи. В задачах любой профориентации стоит цель заинтересовать ученика профессией и доказать ему, что эти знания и навыки будут востребованы в будущем, рассказала Москве 24 первый заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Олеся Лукашук.

По ее словам, предпрофессиональные классы уже который год успешно решают эти задачи. Многие выпускники инженерных и IT-классов ежегодно поступают в технические университеты, уточнила Лукашук. Ребята уже понимают специфику обучения и будущих профессий, а также имеют глубокие знания и опыт разработки личных проектов.

Новый стандарт обучения, продолжила она, сделал процесс предпрофессиональной подготовки еще более системным.

В свою очередь, замдиректора Института развития профильного обучения МГПУ, руководитель проектных офисов инженерных и IT-классов Антон Марко добавил, что образование, которое дают такие классы, помогает ученикам получить углубленные знания по дисциплинам, а также посмотреть на будущие профессии с разных сторон.

"Школьники осваивают сложное оборудование в инженерных лабораториях, на IT-полигонах, в виртуальных лабораториях МЭШ, погружаются в профессиональную культуру на экскурсиях, общаются с потенциальными работодателями, получают полноценные профессии на базе колледжей, проводят исследования и разрабатывают проекты в вузах", – поделился он.

Вместе с тем он сообщил о структуре проекта "Инженерный класс в московской школе", который содержит разделение на техническое, химическое, космическое и авиастроительное направление. Марко отметил, что такой подход помогает сделать профориентацию еще более адресной.

Ранее Сергей Собянин рассказал о подготовке инженеров и IT-специалистов в школах Москвы. Первым шагом в этом вопросе стало открытие предпрофессиональных классов, в том числе инженерных и IT. Сейчас они есть уже в каждой второй столичной школе, отметил мэр.

Вторым шагом, указал Собянин, было создание нового стандарта предпрофессионального образования. С этого учебного года по нему учатся во всех инженерных и IT-классах. Будущие инженеры и айтишники углубленно изучают математику, информатику и физику.

Восемь тысяч московских школьников поступили в профильные бизнес-классы