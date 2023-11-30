Собянин рассказал о новом стандарте предпрофильного образования в школах Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о подготовке инженеров и IT-специалистов в столичных школах. Об этом он написал на своем личном сайте.

По его словам, первым шагом стало открытие предпрофессиональных классов, в том числе инженерных и IT. На сегодняшний день они есть уже в каждой второй столичной школе.

Для этого не только реорганизовали учебный процесс, пересмотрели программы, но и оснастили школьные лаборатории новейшим оборудованием, в том числе 3D-сканерами и 3D-принтерами, системами сбора и анализа данных, а также фрезерными, токарными, шлифовальными и других станками.

Вторым шагом стала разработка нового стандарта предпрофессионального образования. С этого учебного года по нему учатся во всех инженерных и IT-классах. Собянин отметил, что заложенные в стандарт принципы позволяют обеспечить сбалансированность образовательных программ и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий.

Мэр рассказал об этих принципах подробнее. Один из них – углубленное изучение профильных предметов. Они пригодятся для успешной сдачи ЕГЭ и обучения в вузе, а в будущем – в решении практических задач выбранной отрасли.

Будущие инженеры и айтишники углубленно изучают математику, информатику и физику, а на остальных предметах исследуют выбранные сферы со всех сторон. К примеру, будущие инженеры знакомятся с произведениями об изобретателях, с историей науки и техники.

Второй принцип – обязательные предпрофессиональные спецкурсы. Как объяснил мэр, практика в школьных лабораториях помогает закрепить знания и сформировать практические навыки.

Третий принцип – комплексная экскурсионная программа на предприятиях. Учеников знакомят с реальным производством, что помогает им получить первые представления о профессиональной культуре.

Следующий принцип – получение профессии на базе колледжа. Каждый ученик 10-го предпрофессионального класса проходит 64-часовое обучение в колледже.

Пятый этап – это проектно-исследовательская деятельность в вузах. В течение года под руководством опытных преподавателей из вузов учащиеся разрабатывают проекты по выбранному профилю. В конце учебного года они защищают проекты на научно-практической конференции "Инженеры будущего".

Последний, шестой, принцип – это сбалансированная учебная нагрузка. Как объяснил Собянин, программы школ, колледжей и вузов не дублируются и органично дополняют друг друга. Ребята изучают разные аспекты выбранных направлений.

В столичных школах в сентябре запустили программу "Первый шаг" по развитию добровольчества, участниками которой стали ученики от 7 до 18 лет, руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги допобразования, вожатые из 80 общеобразовательных организаций.

Программу запустил ресурсный центр "Мосволонтер" совместно с московским центром "Патриот.Спорт". Программа "Первый шаг" рассчитана на текущий учебный год и состоит из двух модулей. На первом из них участники узнают, как проводить тренинги, мастер-классы, дебаты, деловые и ролевые игры, квизы о волонтерстве. На втором модуле представят материалы, позволяющие педагогам познакомить школьников с основами и направлениями волонтерства.



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