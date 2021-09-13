Программу по развитию добровольчества запустят в столичных школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичных школах в сентябре планируют запустить программу "Первый шаг" по развитию добровольчества, участниками которой станут ученики от 7 до 18 лет, руководители волонтерских отрядов, педагоги-организаторы, педагоги допобразования, вожатые из 80 общеобразовательных организаций. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Программу запускает ресурсный центр "Мосволонтер" совместно с московским центром "Патриот.Спорт".

"Благодаря "Первому шагу" мы сможем продвигать идеи добровольчества в школьной среде, а помогут нам в этом не менее 80 школ, свыше 20 из них станут базовыми площадками по координации действий школ округа и проведения совместных мероприятий", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Чтобы принять участие, руководители волонтерских отрядов образовательных организаций должны зарегистрироваться до 14 сентября. Сотрудники центра "Патриот.Спорт" организуют регистрацию школ-участниц, оповестят их о начале программы и помогут с проведением вебинаров.

Программа "Первый шаг" рассчитана на текущий учебный год и состоит из двух модулей. На первом из них участники узнают, как проводить тренинги, мастер-классы, дебаты, деловые и ролевые игры, квизы о волонтерстве. На втором модуле представят материалы, позволяющие педагогам познакомить школьников с основами и направлениями волонтерства.

В конце июня Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте. В молодежном волонтерском центре создано три универсальные площадки для организации мероприятий и взаимодействия с волонтерским сообществом – конференц-зал "Команда" на 70 человек, коворкинг "Инициатива" на 40 человек и коворкинг "Польза" на 20 человек.

Залы оснастили комфортной мебелью, проектором и всем необходимым для плодотворной групповой работы. Также в здании разместили рабочие помещения сотрудников городского учреждения "Мосволонтер".