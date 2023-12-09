Сергей Собянин поздравил москвичей – победителей международной олимпиады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших золотые медали на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Тайланде. О победе школьников он написал в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр Москвы, золотые медали на научной олимпиаде в Таиланде завоевали Федор Авдеев и Мария Мягкова из лицея "Вторая школа" имени Овчинникова и Владимир Беленький из школы №179.

"Поздравляю ребят и педагогов с такими отличными результатами!", – написал Собянин.

Он также отметил, что всего российская команда взяла шесть золотых медалей. Олимпиада проходила среди учеников до 15 лет. Участники соревновались в трех турах, выполняя задания по химии, физике и биологии.



Москвичи в составе сборной России успешно выступили на состязаниях по географии, биологии, физике, химии, информатике и открытой астрономической олимпиаде.

Собянин уточнил, что национальная команда завоевала награды на авторитетных, но пока неофициальных олимпиадах по экономике, лингвистике и Международной астрономической олимпиаде. На их счету 38 медалей: 20 золотых, 14 серебряных, 4 бронзовых.

Ранее Сергей Собянин рассказал о подготовке инженеров и IT-специалистов в столичных школах. По его словам, первым шагом стало открытие предпрофессиональных классов, в том числе инженерных и IT. На сегодняшний день они есть уже в каждой второй столичной школе.