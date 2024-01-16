Сергунина наградила добровольцев знаками отличия "Волонтер Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра столицы Наталья Сергунина наградила лауреатов, удостоенных знака отличия столичного правительства "Волонтер Москвы". Торжественная церемония прошла в Белом доме московской мэрии, сообщает Агентство "Москва".

Она поздравила 30 наиболее отличившихся волонтеров и вручила им награду.

"Вы люди разного возраста, разных профессий, разных интересов, но вас всех объединяют доброта, отзывчивость, активная гражданская позиция, стремление сделать людей благополучнее и счастливее, их жизнь – немного лучше", – заявила Сергунина.

Заммэра указала, что среди награжденных были участники благотворительной акции "Москва помогает", в рамках которой столичные волонтеры поддерживали жителей Донбасса и новых регионов РФ. Она поблагодарила их за энергию, доброту, щедрость и любовь к людям.

Отмечается, что знак отличия "Волонтер Москвы" учредили в 2022 году. Им награждают самых активных добровольцев, а победителей из числа заявившихся выбирает экспертный совет.

Ранее сообщалось, что зооволонтеры Москвы за 2023 год собрали свыше 12 тонн товаров для ухода, корма и лекарств для животных. В проектах по оказанию помощи участвуют более 13,5 тысячи москвичей.

С начала 2023 года "Мосволонтер" поддержал более 50 мероприятий для животных, из них свыше 30 – выезды в приюты. Также в течение прошлого года в волонтерских центрах "Доброе место" прошли акции по сбору корма и товаров для бездомных животных.

Более 1 млн жителей Москвы занимаются волонтерской деятельностью