Свыше 12 тонн корма и лекарств для животных собрали волонтеры Москвы в 2023 году

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Московские волонтеры собрали более 12 тонн товаров для ухода, корма и лекарств для животных за прошедший год. Свыше 13,5 тысячи горожан уже принимают участие в проектах по оказанию помощи животным, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Зооволонтером можно стать в любом возрасте. Многие добровольцы начинают свой путь именно с этого направления. В детстве помогают четвероногому другу найти семью, строят свою первую кормушку, вместе с родителями приезжают в приют или приносят корм", – отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

С начала прошлого года "Мосволонтер" поддержал более 50 мероприятий для животных, из них более 30 – выезды в приюты. Также в течение 2023 года в волонтерских центрах "Доброе место" состоялись акции по сбору корма и аксессуаров для бездомных животных.

В прошлом году в рамках волонтерства москвичи прошли лекции по защите городских животных. Кроме того, в городе состоялся благотворительный забег с бездомными собаками.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году в столице завершили капитальный ремонт городской ветеринарной лаборатории. По его словам, речь идет о ведущем столичном центре в области лабораторных исследований широкого спектра, который работает уже более 60 лет. После ремонта и дооснащения новейшим оборудованием мощность лаборатории увеличилась почти вдвое – до 120 тысяч исследований в год.

Собянин: больше 120 пунктов вакцинации будут работать на площадках для выгула собак