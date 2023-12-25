Сергей Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В прошлом году в столице завершили капитальный ремонт городской ветеринарной лаборатории, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, речь идет о ведущем столичном центре в области лабораторных исследований широкого спектра, который работает уже более 60 лет. После ремонта и дооснащения новейшим оборудованием мощность лаборатории увеличилась почти вдвое – до 120 тысяч исследований в год.

Капитальный ремонт и переоснащение позволили вывести работу лаборатории на качественно новый уровень и расширить перечень предоставляемых услуг.

Современная техника позволила проводить исследования на несколько инфекций одновременно. Врачи быстрее получают заключения и могут эффективнее предотвращать или локализовывать распространение заболеваний.

Мэр рассказал, что одно из главных направлений работы лаборатории – проверка безопасности пищевых продуктов. Специалисты работают с 218 различными методиками, что позволяет исследовать все виды пищевых продуктов. В лабораторию обращаются перерабатывающие предприятия, торговые организации, рынки, ярмарки и обычные граждане.

Также лаборатория проводит исследования на соответствие техническим регламентам Таможенного союза, что необходимо для оформления вывоза пищевой продукции за рубеж.

Второе направление работы лаборатории – забота о здоровье домашних животных. Помощь здесь оказывают Московскому зоопарку, циркам на проспекте Вернадского и Цветном бульваре, Москвариуму, ветеринарным клиникам, зоомагазинам и владельцам домашних животных.

Специалисты проводят исследования по вирусным, бактериальным и паразитарным заболеваниям животных, птиц, рыб и даже пчел. При необходимости изучают новообразования, а также проводят биохимические исследования, помогающие ветеринарам поставить точный диагноз животному.

С недавних пор в Горветлаборатории начали исследовать пробы воды на наличие микроорганизмов и токсичных элементов, а также почву собачьих площадок на наличие паразитов.

"Опираясь на многолетние традиции, Московская городская ветеринарная лаборатория постоянно совершенствуется, внедряет новые методики исследований, расширяет спектр услуг во имя главной цели – здоровья москвичей и благополучия нашего города" – заключил Собянин.

В этом году столичное предприятие "Ветбиохим" почти в шесть раз увеличило поставки вакцин для профилактики бешенства кошек и собак. Также компания смогла разработать и внедрить в производство более 150 лекарственных средств и диагностических тест-систем, которые применяются ветеринарами.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что производство выпускает иммунобиологические препараты для сельскохозяйственных животных, а также вакцины и сыворотки для домашних питомцев.

Генеральный директор компании Александр Кривонос заявил, что предприятие проводит диагностические исследования, включающие мониторинг наиболее опасных и распространенных инфекций в России, оценку напряженности иммунитета после вакцинации, а также выявление инфекционных патогенов у больных и павших животных.

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