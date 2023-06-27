Производитель ветпрепаратов из ОЭЗ "Технополис "Москва" вышел на турецкий рынок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Производственная площадка компании “Ветбиохим” по выпуску ветеринарных препаратов, которая находится в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", прошла аттестацию по стандарту GMP Турецкой Республики. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В 2022 году компания "Ветбиохим" завершила строительство нового завода на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", вложив в создание производства 1,6 миллиарда рублей. Это обеспечило создание более 100 новых рабочих мест. Сегодня на российский рынок от предприятия поступает 36 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, четыре сывороточных и иммуноглобулиновых препарата, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний", – заявил заммэра Москвы Владислав Овчинский.

Стандарт GMP определяет требования ко всем этапам и условиям изготовления фармпродукции. Сертификат GMP, выданный Турцией, позволяет российскому экспортеру поставлять свою фармпродукцию не только на турецкий, но и на международный рынок.

Как поделился генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, представители Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики отметили "современное высокотехнологичное оборудование предприятия ОЭЗ", а также квалификацию сотрудников и соответствие производства международным стандартам качества.

Ранее сообщалось о первом зарегистрированном резиденте на территории площадки "Руднево" ОЭЗ "Технополис "Москва". Им стала компания "ВИП-Камилла".

Отмечается, что компания вложит в проект 417 миллионов рублей и создаст 74 новых рабочих места. В первый год она выпустит более 100 миллионов единиц продукции, а в последующие годы увеличит этот показатель до 200 миллионов.

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